ترامب ينقلب على شبكته المفضلة "فوكس نيوز" بسبب الديمقراطيين

كتبت ريم عبد الحميد

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على فوكس نيوز، شبكته الإخبارية المفضلة، واتهمها بأنها أصبحت معبأة بالديمقراطيين، ناهيك عن الاستشهاد بصحيفة نيويورك تايمز الكاذبة فى تغطيتها على حد قوله.

وفى سلسلة من التغريدات مساء أمس الأحد، هاجم ترامب الشبكة الإخبارية المحافظة لتغطيتها الخاصة بنهاية الأسبوع، وقال إن مشاهدتها أسوأ من مشاهدة "سى إن إن" الكاذبة التى تنخفض معدلات مشاهدتها، أو مذيع NBC News برايان ويليامز.

وقال ترامب فى واحدة من التغريدات: "مثل CNN ، فإن NBCتتراجع معدلات مشاهدتها أيضا. لكن فوكس نيوز التى فشلت فى الحصول على مناظرات الديمقراطيين المملة للغاية، تتعبأ الآن بالديمقراطيين، بل إنها تستخدم نيويورك تايمز الكاذبة التى لا تذكر مصادرها، كمصدر للمعلومات.

وأشار فى تعريدة أخرى إلى أن فوكس نيوز تتغير سريعا لكنهم ينسون الناس الذين وضعوهم هناك.

ويقول موقع "بيزنس إنسايدر" إنه لم ينضح ما أثار غضب ترامب على وجه التحديد من فوكس نيوز.

لكن الرئيس فى وقت سابق انتقد نيويورك تايمز بسبب تقرير لها عن المرض والازدحام فى منشأة لحرس الحدود فى تكساس، والتى تقع فى قلب ازمة الحدود الأمريكية المكسيكية.