تدريب 13 ألفاً من أعضاء الفريق الطبى لوزارة الصحة لرفع كفاءتهم المهنية خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع التدريب والبحوث عن تدريب 13 ألفاً و47 متدرباً من الفريق الطبى للوزارة خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يونيو من العام الحالى، يأتى هذا فى إطار رفع كفاءة مستوى مقدمي الخدمة الصحية، وتأهيل الكوادر البشرية خاصةً فى ظل تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه تم تدريب11 ألفاً و918 متدرباً على دورات فى السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى ومجال الكلى الصناعى والتعامل مع حالات الحروق وفى الرعاية المركزة والتنفس الصناعى وطب الطوارئ وإدارة الأزمات وطب الأطفال ورسم القلب والصيدلة والتمريض والطب الوقائى بالإضافة إلى دورات فى الرقابة على الغذاء.

وأضاف البيان أنه تم تدريب 328 متدرباً في 20 دورة تدريبية في مجالات الرعاية المركزة أطفال ومكافحة العدوى والجلدية وإنعاش القلب أساسى وأطفال ومناظير الركبة وسونار الباطنة وأمراض الجهاز الهضمى، وذلك بالمعهد القومى للتدريب، بالإضافة إلى تدريب 251 متدرباً بالإدارة المركزية للبحوث على رفع كفاءة لجان أخلاقيات البحث العلمى ومنهجية البحوث والكتابة العلمية والإحصاء الحيوى.

من جانبها أشارت الدكتورة سحر حلمى، رئيس قطاع التدريب والبحوث، إلى أنه تم تدريب 300 متدرب على معايير أمان وسلامة المرضى ومعايير الجودة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و124 متدرباً ضمن برامج المسئول الحكومي المحترف وثقافة الابتكار واستراتيجيات الحكومة، و49 متدرباً على الأمراض المزمنة الشائعة والتطوير الوظيفي المهنى وإدارة الجودة بالمركز الإقليمي بالإسكندرية، و15 متدرباً في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي والمفاهيم الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومى للإدارة بالإضافة إلى 4 متدربين على إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع البحوث الجنائية.

وقالت " حلمى" إنه تم ترشيح 58 من أعضاء الفريق الطبي، للتدريب على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بدولة تايلاند وبرنامج تحسين الجودة ومنحة إدارة المستشفيات المقدمة من جامعة جايكا باليابان، إضافةً إلى منح لتدريب الأطباء بمستشفيات فورتس وأبوللو بالهند، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولى والخارجية والحكومة الهندية.