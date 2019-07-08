سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 01:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

تدريب 13 ألفاً من أعضاء الفريق الطبى لوزارة الصحة لرفع كفاءتهم المهنية خلال 3 أشهر

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:19 م
تدريب 13 ألفاً من أعضاء الفريق الطبى لوزارة الصحة لرفع كفاءتهم المهنية خلال 3 أشهر وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى قطاع التدريب والبحوث عن تدريب 13 ألفاً و47 متدرباً من الفريق الطبى للوزارة خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يونيو من العام الحالى، يأتى هذا فى إطار رفع كفاءة مستوى مقدمي الخدمة الصحية، وتأهيل الكوادر البشرية خاصةً فى ظل تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم أنه تم تدريب11 ألفاً و918 متدرباً على دورات فى السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى ومجال الكلى الصناعى والتعامل مع حالات الحروق وفى الرعاية المركزة والتنفس الصناعى وطب الطوارئ وإدارة الأزمات وطب الأطفال ورسم القلب والصيدلة والتمريض والطب الوقائى بالإضافة إلى دورات فى الرقابة على الغذاء.
 
وأضاف البيان أنه تم تدريب 328 متدرباً في 20 دورة تدريبية في مجالات الرعاية المركزة أطفال ومكافحة العدوى والجلدية وإنعاش القلب أساسى وأطفال ومناظير الركبة وسونار الباطنة وأمراض الجهاز الهضمى، وذلك بالمعهد القومى للتدريب، بالإضافة إلى تدريب 251 متدرباً بالإدارة المركزية للبحوث على رفع كفاءة لجان أخلاقيات البحث العلمى ومنهجية البحوث والكتابة العلمية والإحصاء الحيوى.
 
من جانبها أشارت الدكتورة سحر حلمى، رئيس قطاع التدريب والبحوث، إلى أنه تم تدريب 300 متدرب على معايير أمان وسلامة المرضى ومعايير الجودة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، و124 متدرباً ضمن برامج المسئول الحكومي المحترف وثقافة الابتكار واستراتيجيات الحكومة، و49 متدرباً على الأمراض المزمنة الشائعة والتطوير الوظيفي المهنى وإدارة الجودة بالمركز الإقليمي بالإسكندرية، و15 متدرباً في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي والمفاهيم الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومى للإدارة بالإضافة إلى 4 متدربين على إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع البحوث الجنائية.
 
وقالت " حلمى" إنه تم ترشيح 58 من أعضاء الفريق الطبي، للتدريب على مد مظلة التغطية الصحية الشاملة بدولة تايلاند وبرنامج تحسين الجودة ومنحة إدارة المستشفيات المقدمة من جامعة جايكا باليابان، إضافةً إلى منح لتدريب الأطباء بمستشفيات فورتس وأبوللو بالهند، بالتعاون مع وزارات التعاون الدولى والخارجية والحكومة الهندية.
 
 
 

 


الصحة

التدريب

الفريق الطبى

الكفاءة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة