تداول 20 سفينة و384 شاحنة بضائع و207 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس – السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 20 سفينة، وتم تداول 475 ماسورة بترولية بوزن 3500 طن، و384 شاحنة بضائع، و207 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 154 شاحنة و126 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 475 ماسورة بترولية بوزن 3500 طن، و230 شاحنة بضائع و81 سيارة.

ومن المنتظر،أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينتين "الحرية وبوسيدون اكسبريس"، وتغادر العبارة "أمانة"، بينما استقبل الميناء بالأمس، العبارة "القاهرة"، وغادرت خمس سفن وهى "القاهرة، والحرية1، وبويدون أكسبريس، والنوى أكسبريس، وMOSELDIJK" كما يستقبل ميناء نويبع، السفينتين "ايلة وبريدج" فيما شهد الميناء بالأمس، وصول وسفر السفينتين "ايلة وبريدج".