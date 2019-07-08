تحرير 35 محضر مخالف وتركيب 25 كشاف ليد بقرى المنيا

المنيا : فريق المحافظات

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في تنظيم حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية، والارتقاء بمنظومة النظافة بقرى المدينة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة، ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة.

قال محمد سيد على رئيس المركز، إن الوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية، أنهت تركيب 25 كشافا ليد بمداخل قرية طهنشا، وفى إطار الاهتمام بالنظافة العامة والتجميل، تم رفع وإزالة إلى ما يقرب من 15 طن يومياً من المخالفات الصلبة والقمامة، وتم عمل 25 محضر اشغال ونظافة للمخالفين، كما أنهت الوحدة المحلية تطوير وتجميل مدخل بنى أحمد الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدنى بطريق الطراد، وتطوير وتجميل الطريق الدائرى بمنطقة الصينة وزرع الأشجار بمداخل القرى.

أوضح هشام على رجب رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية، انه تم تحرير 10 محاضر مخالفة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية، للتصدي لمحاولات التعدى على الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي قد تواجههم، وتحسين الطرق برصفها وتمهيدها وإنارتها لتقليل الحوادث المرورية والحفاظ على الممتلكات.