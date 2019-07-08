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تجديد حبس متهم بتنظيم "اللهم ثورة" 15يومًا

الإثنين، 08 يوليه 2019 06:36 م
تجديد حبس متهم بتنظيم "اللهم ثورة" 15يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس حبس أحمد الرسام، 15يومًا احتياطياً، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة فى قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة".

يواجه المتهم بالقضية رقم 277 لسنة 2019، اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت النيابة، قررت في وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة" مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

 

 


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تنظيم اللهم ثورة

اخبار الحوادث

امن الدولة

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