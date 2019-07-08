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تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:45 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% خاسرا عدد 0.140 نقطة ليصل إلى مستوى 6006.13 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% خاسراً عدد 6.060 نقطة ليصل إلى مستوى 6617.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% رابحاً عدد 11.980 نقطة ليصل إلى مستوى 4803.95 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 122.4 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون دينار كويتى عبر 5028 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.69%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاعى الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.20%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%.

 

وجاء سهم "التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.95%، تليه إنجازات  بنسبة 7.05%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 4.76%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.67% ثم المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.94%، ثم أولى تكافل بنسبة 8.75%


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