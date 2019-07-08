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بعد نظر طعن المتهمين.. 6 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "داعش القاهرة"

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:38 م
بعد نظر طعن المتهمين.. 6 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بقضية "داعش القاهرة" إرهابى داعشى ــ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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مع نظر أولى جلسات طعن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية داعش القاهرة" على حكم المؤبد الصادر بحقهم، قررت محكمة النقض تأجيل طعن المتهمين لجلسة 20 أكتوبر لضم المفردات.

 

وتوجد العديد من الأرقام مرتبطة بالقضية كالتالى:

1 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى، والصادر بحقهم حكما بالمؤبد.

2 ـ الرقم "28"، ويشير لرقم دائرة الموضوع بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد والتى أصدرت حكمها فى الدعوى.

3 ـ الرقم "5"، ويشير لعدد المتهمين الحضور فى القضية وهم من تقدموا بطعن على حكم المؤبد.

4 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الهاربين فى القضية.

5 ـ الرقم "7"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها محكمة الموضوع فى الدعوى قبل الحكم على المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد ، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.


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ولايه داعش القاهره

جنايات القاهره

المستشار حسن فريد

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