بعد صلاة القداس.. الانبا يؤانس يمنح ثلاثة قساوسة درجة القمصية بكنيسة الملاك بأسيوط

سارة علام

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها أمس الأحد صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط حيث رقى ثلاثة كهنة إلى رتبة القمصية، وعقب صلاة الصلح أتم طقس رسامة الكهنة الثلاثة قمامصة، وهم :القمص فيلبس كامل ، والقمص أفرايم يوسف ، والقمص توما يعقوب

كان المجمع المقدس قد اعترف رسميا بدير الأنبا هرمينا السائح بالبدارى الذى يرأسه الأنبا يؤانس بعد أن استوفى معايير الاعتراف الكنسى وفقا للجنة شئون الأديرة، إذ يعتبر الدير من الآثار وجرت عملية ترميمه بإشراف وزارة الآثار المصرية وهو الدير الوحيد الذى يحمل اسم القديس هرمينا بالعالم.