سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 03:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

بعد صلاة القداس.. الانبا يؤانس يمنح ثلاثة قساوسة درجة القمصية بكنيسة الملاك بأسيوط

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:15 م
بعد صلاة القداس.. الانبا يؤانس يمنح ثلاثة قساوسة درجة القمصية بكنيسة الملاك بأسيوط الانبا يؤانس والقمامصة الجدد
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها أمس الأحد صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط حيث رقى ثلاثة كهنة إلى رتبة القمصية، وعقب صلاة الصلح أتم طقس رسامة الكهنة الثلاثة قمامصة، وهم :القمص فيلبس كامل ، والقمص أفرايم يوسف ، والقمص توما يعقوب

كان المجمع المقدس قد اعترف رسميا بدير الأنبا هرمينا السائح بالبدارى الذى يرأسه الأنبا يؤانس بعد أن استوفى معايير الاعتراف الكنسى وفقا للجنة شئون الأديرة، إذ يعتبر الدير من الآثار وجرت عملية ترميمه بإشراف وزارة الآثار المصرية وهو الدير الوحيد الذى يحمل اسم القديس هرمينا بالعالم.

 


الانبا يؤانس

اسقف اسيوط

كنيسة الملاك ميخائيل باسيوط

ثلاثة قمامصة جدد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد اعتراف الكنيسة بـ3 أديرة جديدة.. رحلة الأديرة من التأسيس حتى نيل الاعتراف المجمعى.. الأنبا يؤانس: أعادة أحياء الحياة الرهبانية بالبدارى و"الآثار" تتكفل بالترميم.. والأنبا بطرس يجتذب الأمريكيات للرهبنة بديره

السبت، 22 يونيو 2019 06:00 ص

الأنبا يؤانس يعود لإيبراشية أسيوط بعد العلاج .. والسبت أولى سهرات تسبيحة كهيك

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 02:11 م

الكنيسة تتأهب لاستقبال السيسى فى نيويورك.. الأنبا يؤانس من أمريكا: "اللى بيحب أهله فى مصر يستقبل الرئيس".. نائب رئيس الهيئة القبطية بنيويورك: رئيسنا يقدم صورة مشرفة لنا فى العالم وسنرفع صورته مع علم مصر

الخميس، 20 سبتمبر 2018 09:07 م

الأنبا يؤانس من أمريكا: اللى بيحب أهله فى مصر يستقبل الرئيس بنيويورك.. فيديو

الخميس، 20 سبتمبر 2018 11:38 ص

صور.. الأنبا يؤانس أسقف أسيوط: مقتل الأنبا إبيفانيوس سحابة صيف ونصلى لعبور هذه المحنة.. أترك التعليق على مدرستى متى المسكين والبابا شنودة للجنة الرهبنة.. و3 ملايين يزورون دير درنكه طيلة مدة احتفالات العذراء

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 11:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة