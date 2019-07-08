بريطانيا لأمريكا: تسريب مذكرات السفير "أمر يدعو للأسف"

(رويترز)

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الاثنين، إن الحكومة أبلغت واشنطن بأن تسريب مذكرات يصف فيها السفير البريطانى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنها "لا تؤدى واجباتها كما ينبغى" أمر يدعو للأسف.