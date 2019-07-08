بريطانيا لأمريكا: تسريب مذكرات السفير "أمر يدعو للأسف"

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، اليوم الاثنين، إن الحكومة أبلغت واشنطن بأن تسريب مذكرات يصف فيها السفير البريطانى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنها "لا تؤدى واجباتها كما ينبغى" أمر يدعو للأسف.
وسُربت مذكرات السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروش لصحيفة ذا ميل أون صنداي، وأثارت ضيق ترامب وأدت لمطالبات في الجانب البريطاني بتحديد من كشف عنها.
وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين "تم الاتصال بإدارة ترامب للتعبير عن رأينا وهو أننا نعتقد أن التسريب غير مقبول. حدوث ذلك أمر يدعو بالطبع للأسف".
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