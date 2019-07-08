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بدء برنامج تنمية مهارات طلاب مدرسة الضبعة النووية في اللغتين الإنجليزية والروسية

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:28 م
بدء برنامج تنمية مهارات طلاب مدرسة الضبعة النووية في اللغتين الإنجليزية والروسية بدء برنامج تنمية مهارات طلاب مدرسة الضبعة النووية في اللغتين الإنجليزية والروسية
مطروح - حسن مشالى

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بدأت فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات اللغتين الإنجليزية والروسية لطلاب مدرسة الضبعة للتطبيقات النووية، اليوم الاثنين، والتي تستمر لمدة شهر بمدرسة تكنولوجيا الصيانة المتقدمة بمنطقة مدينة نصر في القاهرة .

 

وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه بدأ اليوم الأول للبرنامج التدريبي، بعقد اختبار تحديد مستوي للطلاب في اللغة الانجليزية، أعقبه محاضرة حول قواعد اللغة الروسية، وسط متابعة دقيقة وتركيز واضح من طلاب الفرقتين الأولى والثانية بالمدرسة الضبعة النووية .

 

وعلى جانب آخر، وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بوضع خطة متابعة أسبوعية، لمراجعة موقف جميع مدارس المحافظة في جميع المدين، والوقوف على مدى استعدادها المبكر للعام الدراسي المقبل، بالتنسيق بين رؤساء المدن وفرع الأبنية التعليمية بالمحافظة، ووضع الحلول العاجلة والمناسبة للمشكلات،  من توصيل بنية تحتية وإصلاحات وغيرها.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المحافظ، وحضور رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية.

 

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل وحصر كافة الاحتياجات والمطالب بكل مدرسة، ورفع كفاءة المقاعد والدهانات وأعمال التجميل  والتنسيق.

 

ووجه المحافظ بمراجعة موقف تخصيص عدد من المدارس القديمة، للعمل على إعادة تطويرها، مع متابعة موقف مدارس الفصل الواحد وحصر وتوفير احتياجاتها.

 

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AMR_5622

مطروح

مدرسة الضبعة النووية

تنمية مهارات الطلاب

اللغة الروسية

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