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انقطاع المياه عن بعض المناطق بمحافظة البحيرة لمدة ٦ ساعات

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:10 ص
انقطاع المياه عن بعض المناطق بمحافظة البحيرة لمدة ٦ ساعات انقطاع المياه _ أرشيفية
‫كتب أحمد حسن

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‫أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالبحيرة انقطاع المياه عن مدينة شبرا خيت - مجلس قرية محلة بشر - لقانه - مركز الرحمانية؛ اعتبارا من الساعة الـ 11:30 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الـ 6 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/7/2019، وذلك لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه شبرا خيت؛ ذلك بناءً على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة.

‫وأهابت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


انقطاع المياه

محافظه البحيره

شركه مياه البحيره

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