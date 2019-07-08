الهند: إنقاذ 6 صيادين بخليج البنغال واستمرار البحث عن المفقودين

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ذكر مسئولون بالهند اليوم الاثنين أنه تم إنقاذ ستة صيادين من أصل 31 صيادا كانوا قد فقدوا في خليج البنغال منذ أربعة أيام، بالرغم من التحذيرات بعدم الإبحار بسبب أحوال الطقس السيئة، فيما لا يزال البحث جار عن المفقودين.

وقال مصدر بوزارة الدفاع الهندية - حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية - إن خفر السواحل الهندية والبنغالية تمكنا من إنقاذ 13 صيادا آخرا يوم السبت الماضي، حيث انجرف قاربهم نحو المياه البنغالية بسبب الأحوال الجوية السيئة.

يذكر أن خفر السواحل الهندي والبنغالي موقعان لمذكرة تفاهم لمساعدة بعضهما البعض في حالة وقوع حوادث، إلى جانب التعاون في جعل مياه خليج البنغال آمنة.