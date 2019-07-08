النيابة تستعجل التحريات لكشف هوية صاحبة جثة غارقة بترعة الإسماعيلية

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وإشراف المستشار خالد الإتربى المحامى العام، باستعجال تحريات المباحث لكشف هوية سيدة عثر على جثتها وجنينها طافيين فوق سطح مياه ترعة الإسماعيلية والوصول إلى ملابسات الحادث والقبض على مرتكبه.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة حامل مقتولة وطافية على سطح مياه ترعة الإسماعيلية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليها كانت حاملا وبعد تحلل جثتها خرج جنينها من بطنها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.