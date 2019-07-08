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النفط يرتفع لكن اهتمام المستثمرين ينصب على مخاطر عالمية

الإثنين، 08 يوليه 2019 10:15 ص
النفط يرتفع لكن اهتمام المستثمرين ينصب على مخاطر عالمية النفط _ أرشيفية
رويترز

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ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الاثنين مدعومة ببيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي من الأقبال على شراء النفط كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش عند 64.31 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينز الشريك الإداري في فانجارد ماركتس ببانكوك إن الأسعار تلقت دعما من بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت "أفضل من المتوقع لكن المتعاملين حذرون للغاية بشأن استمرار (الآفاق) الاقتصادية العالمية الأكثر قتامة".

وتراجع كلا الخامين الأسبوع الماضي بعد أن طغت المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي على مخاطر الإمداد، ونزل برنت بأكثر من % وانخفض غرب تكساس الوسيط 1.5 %.

وأظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأمريكية الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو مع ارتفاع الوظائف الحكومة، مما يشي بأن التباطؤ الحاد في مايو في التوظيف ريما كان عابرا.

وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.

لكن الحرب التجارية الأمريكية الصينية قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.


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