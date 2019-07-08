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الكرملين: روسيا ليست مستعدة للرد على مقترح زيلينسكي بشأن محادثات مينسك

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:48 م
الكرملين: روسيا ليست مستعدة للرد على مقترح زيلينسكي بشأن محادثات مينسك المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
أ ش أ

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف اليوم الإثنين :"إن موسكو ليست مستعدة للرد على مقترح الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بعقد محادثات لتسوية الأزمة فى دونباس بوساطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، لكنها ستدرس بالتأكيد هذا الاقتراح".
وقال بيسكوف :"نحن بحاجة إلى فهم ما إذا كان هناك أفق واعد لهذا الاجتماع وما هي نوعية التنسيق المقترح" ..مضيفا : "إن هذه مبادرة جديدة وبالتأكيد سيتم النظر فيها ، لكن لا يمكنني الرد الآن".
وفي معرض تعقيبه على مشاركة الولايات المتحدة المحتملة في المحادثات .. أشار المتحدث إلى أن واشنطن ليست طرفا في صيغة النورماندي (روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا) وأن ممثليها لم يوقعوا على اتفاقيات مينسك.
وكان زيلينسكي اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين إجراء مفاوضات لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا بمشاركة قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.


دميترى بيسكوف

روسيا

الكرملين

أوكرانيا

دونباس

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