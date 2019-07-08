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الطقس فى الخليج.. رياح نشطة للغبار فى السعودية والإمارات وحار بالكويت

الإثنين، 08 يوليه 2019 08:00 ص
الطقس فى الخليج.. رياح نشطة للغبار فى السعودية والإمارات وحار بالكويت الطقس فى الخليج
كتب محمد تهامى زكى

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تشهد بعض دول الخليج العربى، اليوم الاثنين، طقسا حارا فى معظم الأنحاء مع تشكل بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقتى المدينة المنورة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض،  كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية شرقا بعد الظهر ورطب ليلا، وفى الصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة شمالا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام مع نشاط أحيانا مثيرة للغبار.

 

حركة الرياح شمالية غربية، شمالية شرقية 18/30 كم فى الساعة، تصل إلى 38 كم/س أحيانا، وحالة البحر فى الخليج العربى خفيف متوسط الموج وفى بحر عمان خفيف متوسط الموج أيضا.

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

يسود اليوم طقسا شديد الحرارة فى الكويت مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة، العظمى: 50 الصغرى: 36 درجة مئوية.

الكويت
الكويت

 

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، بأن الطقس اليوم غائم جزئيا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام  على بقية محافظات السلطنة واحتمال تشكل السحب وهطول أمطار  متفرقة على جبال الحجر والولايات المجاورة لها خلال فترة ما بعد  الظهيرة.

واحتمال تطاير الأتربة بفعل حركة الرياح النشطة على المناطق المكشوفة من محافظتى الوسطى وظفار واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتفرق خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية.

 

 

 

 

 


الطقس فى الخليج

شديد الحرارة

السعودية

الامارات

الكويت

سلطنة عمان

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