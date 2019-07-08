سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 04:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

الصين ترحب بإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:26 م
الصين ترحب بإطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية الرئيس السيسى يترأس قمة الاتحاد الإفريقى بالنيجر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الصين اليوم الاثنين ترحيبها الشديد بإطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك خلال القمة الاستثنائية التي عقدت فى عاصمة النيجر (نيامى) لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقى، مؤكدة أنها ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الصينى الأفريقى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" -في تصريح اليوم- "إن الصين، باعتبارها صديقًا وشريكًا وشقيقًا جيدًا للدول الأفريقية، تهنئ بحرارة هذه الدول على الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية".
وأضاف شوانغ "منطقة التجارة الحرة القارية مهمة للغاية في عملية التكامل الاقتصادي في أفريقيا، وإطلاق المرحلة التشغيلية لها يعكس تماما الإرادة القوية والعزم الثابت للدول الأفريقية للوحدة، كما أن لها أهمية كبيرة وبعيدة المدى بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا".
وتابع شوانغ أنه "في ظل حالة عدم اليقين والأوضاع الدولية غير المستقرة حاليًا، سيعطي إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية زخمًا قويًا في إطار جهود الحفاظ على التعددية والتجارة الحرة وبناء اقتصاد عالمي مفتوح".
وأشار شوانغ إلى أنه في السنوات العشر الماضية، كانت الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وشاركت بنشاط في تيسير التجارة، والترويج الصناعي، إلى جانب دعمها القوي لاعتماد أفريقيا على الذات وبناء منطقتها الخاصة للتجارة الحرة، لافتا إلى أن الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية يفتح آفاقا جديدة للتعاون الصيني الأفريقي.
ونوه شوانغ إلى أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع الجانب الأفريقي من أجل التنفيذ الكامل لنتائج مؤتمر قمة بكين لمنتدى التعاون الصين-أفريقيا (فوكاك)، والربط بين بناء "الحزام والطريق" ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية لتحقيق المزيد من الترابط والفوائد للجانبين.


اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

الصين

الاتحاد الإفريقى

النيجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة