الرى تعقد ورشة عمل اليوم لتقييم تجارب 32 مزارعا من الوجه القبلى فى ترشيد المياه

كتبت أسماء نصار

عقدت اليوم ورشة العمل الثانية لتقييم التجارب المميزه لـ 32 مزارع من محافظات الوجه قبلى، المشاركين فى المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك مياه الرى، " حافظ_عليها_تلاقيها" التى تنظمها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وعرض المزارعون تجاربهم في استخدام أساليب الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه، على اللجنة برئاسة الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط و قائد فريق العمل لمشروع وعضوية كلاً من السيد المهندس نبيل نصيف، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، و المهندس ياسر قطب، رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي و المهندس أحمد مصطفى كمال، بقطاع الإرشاد الزراعي، و الدكتور محمد عنتر محمد، من المركز القومى لبحوث المياه و المهندس محمود مصطفي، مدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية للتوجيه المائي، لبحث التجارب المقدمة من المتسابقين.

قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى أن المسابقة تأتى ضمن أنشطة المشروع، وتتضمن رفع الوعى بقضايا المياه والتركيز على إدارة النُدرة المائية وتطوير أساليب مواجهة التحديات المائية وإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية والرى، وتحقيق التنمية المستدامة، سواء من خلال تبطين المساقى، واستخدام نُظم الرى الحديث، والشراكة مع قطاع تطوير الرى لتقديم الدعم الفنى، ودعم جهود المزارعين فى ادارة المياه من خلال تشغيل وصيانه المساقى والترع الفرعيه لافتة إلى أن التقييم يتم من خلال لجنة مشتركة بين وزارتى الرى والزراعة لإختيار أفضل تلك الممارسات.

وأضافت سيد أنه تقرر عرض التجارب الفائزة فى المسابقة ضمن فعاليات اسبوع القاهره الثانى للمياه والمقرر عقده خلال الفتره من 20-24 أكتوبر القادم تحت عنوان " الاستجابة لندرة المياه " والمقام تحت رعاية رئيس الجمهورية.