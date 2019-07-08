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الرى: إزالة 13 مخالفة على النيل فى كفر الشيخ والمنيا

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:38 م
الرى: إزالة 13 مخالفة على النيل فى كفر الشيخ والمنيا نهر النيل
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، بوزارة الرى أنه تم تنفيذ 13 إزالة فى محافظتى " كفر الشيخ – المنيا "وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46 الف و 469 مخالفة منذ 5 يناير 2015 وحتى الآن.

وأوضح خالد فى تقرير له، أنه تم تحرير 53 ألف و 134 مخالفة جديدة، منذ يناير 2015، فى الوقت الذى تتواصل فيه الازالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الأشخاص المعتديين.

يذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى عام 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

 

 


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

النيل

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