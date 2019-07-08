الدين لله والوطن للجميع.. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه لبناء مجمع إسلامى

سوهاج محمود مقبول

تبرع القمص ويصا عزمى كاهن كنيستى العذراء ومار جرجس بنجوع مازن بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بالتبرع بمبلغ مالى قدره 2000 جنيه، لبناء مجمع إسلامى بدار السلام، كمساهمه منه فى ذلك.

وحرص القمص ويصا عزمى على التبرع للجمعية الشرعية فرع دار السلام، وذلك فى حساب المشاركة فى بناء المجمع الإسلامى.