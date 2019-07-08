سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 01:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

الدين لله والوطن للجميع.. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه لبناء مجمع إسلامى

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:00 ص
الدين لله والوطن للجميع.. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه لبناء مجمع إسلامى القمص ويصا عزمى كاهن كنيستى العذراء و مار جرجس
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبرع القمص ويصا عزمى كاهن كنيستى العذراء ومار جرجس بنجوع مازن بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بالتبرع بمبلغ مالى قدره 2000 جنيه، لبناء مجمع إسلامى بدار السلام، كمساهمه منه فى ذلك.
 
وحرص القمص ويصا عزمى على التبرع للجمعية الشرعية فرع دار السلام، وذلك فى حساب المشاركة فى بناء المجمع الإسلامى.
 
القمص ويصا عزمى
القمص ويصا عزمى

ايصال التبرع
ايصال التبرع

 


محافظه سوهاج

الجمعيه الشرعيه

مجمع اسلامى

القمص ويصا عزمى

كنيسه العذراء

كنيسه مار جرجس

دار السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد عزت عمران

بارك الله فى حضرتك

كلنا أقباط مسلمون مسيحيون يهود الدين لله و الوطن للجميع مصر مهد الحضارات المختلفة و مهد الديانات السماوية سنظل ان شاء الله أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالى مصر أم الدنيا  بارك الله فى جميع أبناء مصر بارك الله فى كل شبر فى هذه البلدة الطاهرة التى ذكرت فى القراءن الكريم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة