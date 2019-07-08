الدين لله والوطن للجميع.. كاهن بسوهاج يتبرع بــ2000 جنيه لبناء مجمع إسلامى

تبرع القمص ويصا عزمى كاهن كنيستى العذراء ومار جرجس بنجوع مازن بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، بالتبرع بمبلغ مالى قدره 2000 جنيه، لبناء مجمع إسلامى بدار السلام، كمساهمه منه فى ذلك.
وحرص القمص ويصا عزمى على التبرع للجمعية الشرعية فرع دار السلام، وذلك فى حساب المشاركة فى بناء المجمع الإسلامى.
القمص ويصا عزمى
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بواسطة:
محمد عزت عمران
بارك الله فى حضرتك
كلنا أقباط مسلمون مسيحيون يهود الدين لله و الوطن للجميع مصر مهد الحضارات المختلفة و مهد الديانات السماوية سنظل ان شاء الله أبناء أوفياء لهذا الوطن الغالى مصر أم الدنيا بارك الله فى جميع أبناء مصر بارك الله فى كل شبر فى هذه البلدة الطاهرة التى ذكرت فى القراءن الكريم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر