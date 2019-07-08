الجيش اليمنى يحرز تقدما جديدا فى ثلاث مناطق شمال الضالع

كتب محمد تهامى زكى

أعلن الجيش اليمنى، إحراز تقدم جديد له فى مديرية قعطبة شمالى محافظة الضالع جنوبى البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، نقلا عن مصدر عسكرى يمنى، فإن وحدات من الجيش مسنودة من المقاومة فرضت سيطرتها على مناطق حبيل القراعيات وحبيل الحريوه وحبيل الباطنة غرب جبهة الشخب فى مديرية قعطبة عقب مواجهات خاضتها مع مليشيا الحوثى الانقلابية التى لاذت بالفرار.

وتواصل قوات الجيش تقدمها نحو منطقة سليم غربى مديرية قعطبة، كما ذكر المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين الحوثيين وأسر ثلاثة من عناصرهم وتدمير عدد من آلياتهم.