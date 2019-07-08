التحالف العربى يدمر قاربا حوثيا مفخخا استهدف سفينة تجارية بالبحر الأحمر

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دمرت القوات البحرية لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم،الاثنين، قاربًا حوثيًا مفخخًا استهدف إحدى السفن التجارية جنوبي البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن "قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره"، مشددا على أن تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية - المدعومة من إيران - يعد عملا إرهابيا خطيرا، مؤكدا أن قوات التحالف ماضية في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية.

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن، وأن ممارسات الميليشيات الحوثية عززت من وجود التنظيمات الإرهابية في البلاد.