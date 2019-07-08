سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 08:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

البرلمان العربى يؤكد وقوفه مع السودان للحفاظ على أمنه واستقراره

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:04 م
البرلمان العربى يؤكد وقوفه مع السودان للحفاظ على أمنه واستقراره السودان
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، وقوف البرلمان التام مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها؛ تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم.

 

جاء ذلك لقاء الدكتور مشعل السلمي وأعضاء وفد البرلمان العربي الذي يمثل عددًا من المجالس والبرلمانات العربية اليوم الاثنين، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالقصر الجمهوري، بحضور السفير عمر دهب الوكيل المكلف بوزارة الخارجية بجمهورية السودان.

 

وأكد "السلمي" ترحيب البرلمان العربي بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي لإدارة شئون السودان خلال المرحلة الانتقالية، متمنيا أن يكون الاتفاق بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة في السودان.

 

وأضاف "السلمي" أن البرلمان العربي سيواصل عمله في تنفيذ خطة العمل التي بدأها في وقت سابق لمطالبته الإدارة الأمريكية ومجلسي الشيوخ والنواب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويرى أن الوقت ملائم لرفع تلك العقوبات في ظل الانتقال السياسي السلس الذي تشهده السودان وحاجة السودان الماسّة الاقتصادية -على المستويين الرسمي والشعبي- لرفعها.

 

واستمع وفد البرلمان العربي، خلال اللقاء، لشرح رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان لتطورات الأوضاع بالبلاد بعد الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

 

وقال "السلمي" إن وفد البرلمان العربي سيعقد، خلال هذه الزيارة، عددًا من اللقاءات بقوى إعلان الحرية والتغيير ومبعوث الاتحاد الأفريقي، والمبعوث الإثيوبي وقوى مدنية سياسية متعددة من أطياف الشعب السوداني.

 

وتأتي الزيارة في إطار وقوف ودعم البرلمان العربي التام لجمهورية السودان ومتابعته باهتمامٍ بالغ تطورات عملية التحول السياسي الذي يشهده السودان.

 


السودان

البرلمان العربى

عبد الفتاح البرهان

المجلس العسكرى السودانى

الاتحاد الافريقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة