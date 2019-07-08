"البحوث الإسلامية" يطلق 5 قوافل توعوية للتواصل مع المواطنين

أطلق مجمع البحوث الإسلامية 5 قوافل توعوية إلى محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ و المنوفية وبنى سويف والجيزة، للتواصل مع المواطنين فى قرى ومراكز ومدن هذه المحافظات، وذلك فى إطار الإهتمام بانتشار الوعاظ وتواجدهم بشكل مستمر بين الناس، حيث تستمر برامج تلك القوافل على مدار أسبوع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد إن تلك القوافل التى يطلقها المجمع بشكل أسبوعي تمثل جانبًا مهمًا في عملية التوعية والحفاظ على وعى وعقول الناس والعمل على تحصينها من مخاطر الفكر المتطرف، وتلبية احتياجات الشباب والرد على أسئلتهم المتنوعة والتى ترتبط بمراحلهم العمرية المختلفة.

أضاف "عيّاد" أن برنامج القوافل يُنفذ يوميًا على مدار أسبوع من خلال عقد مجموعة من اللقاءات المباشرة، حيث تستهدف تلك اللقاءات التركيز على سبل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، ومخاطبة الشباب بلغة تناسب أعمارهم واهتماماتهم، مما يسهم فى توضيح القضايا الملتبسة في أذهانهم ويساعد على المواجهة الحاسمة لحملات التضليل، فضلًا عن أن تلك اللقاءات توجه مجموعة من الرسائل المهمة في كيفية استعادة الثقة في الذات وتحمل المسئـولية والاهتمام بتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم العملية، بالإضافة إلى تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعى بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.

وأوضح الأمين العام أن تلك اللقاءات تركز أيضًا على أهمية دور المرأة الحالى والمستقبلى لإعداد جيل قادر على تحمل المسئـولية فى بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التى تهمش دور المرأة أو تقلل من مكانتها وقدرتها.