الانبا مكاريوس يحاضر فى مؤتمر لشباب الكنيسة بعنوان "بوصلة"

كتبت سارة علام

نظمت كنائس منطقة عبد القادر بالقطاع الصحراوي التابع لإيبراشية البحيرة و على مدار ثلاثة أيام، مؤتمرها السابع للشباب بعنوان "بوصلة"، وذلك بكنيسة الشهيد أبو سيفين، حاضر فيه الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا والقمص داود لمعي

شارك في المؤتمر ما يقرب من 3000 شاب وشابة.

وكان مركز تدريب الخدام التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد اطلق أمس الأحد، الكرنفال التعليمى الثالث للخدام "كونكت أوفير"