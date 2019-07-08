سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 12:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

الانبا مكاريوس يحاضر فى مؤتمر لشباب الكنيسة بعنوان "بوصلة"

الإثنين، 08 يوليه 2019 11:01 ص
الانبا مكاريوس يحاضر فى مؤتمر لشباب الكنيسة بعنوان "بوصلة" الانبا مكاريوس يحاضر فى مؤتمر لشباب الكنيسة بعنوان "بوصلة"
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نظمت كنائس منطقة عبد القادر بالقطاع الصحراوي التابع لإيبراشية البحيرة و على مدار ثلاثة أيام، مؤتمرها السابع للشباب بعنوان "بوصلة"،  وذلك بكنيسة الشهيد أبو سيفين، حاضر فيه الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا والقمص داود لمعي 
شارك في المؤتمر ما يقرب من 3000 شاب وشابة.
 
وكان مركز تدريب الخدام التابع لأسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد اطلق أمس الأحد، الكرنفال التعليمى الثالث للخدام "كونكت أوفير"
 
وشارك بالحضور فى الكرنفال عدد من أساقفة الكنيسة القبطية، من بينهم الأنبا موسى أسقف الشبابن والأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة.
 
ويهدف الكرنفال إلى حضور خدام الكنائس والإيبارشيات الأرثوذكسية، المختلفة بهدف تعليمهم مهارات جديدة للخدمة.
 

 


مؤتمر بوصلة

شباب الكنيسة

كنائس القطاع الصحراوي

انبا مكاريوس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكك الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

امم افريقيا 2019.. غانا ضد تونس فى مواجهة نارية على ملعب الإسماعيلية

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

عشان شركة السياحة متضحكش عليك أسعار الحج السياحى ثابتة.. تعرف عليها

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

تعرف على عقوبة عدم إعطاء أولوية الطريق لسيارات الشرطة والإسعاف بقانون المرور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة