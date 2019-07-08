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الاتحاد الأوروبى يطالب إيران بوقف أى إجراء يخرق الاتفاق النووى

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:03 م
الاتحاد الأوروبى يطالب إيران بوقف أى إجراء يخرق الاتفاق النووى اليورانيوم
أ ش أ

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طالب الاتحاد الأوروبى، اليوم الاثنين، إيران بالتوقف الفورى عن اتخاذ أى إجراء من شأنه عرقلة حسن سير الاتفاق الموقع بينها وبين مجموعة 5+1 عام 2015 بشأن أنشطتها النووية.
وأعربت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موجيريني عن قلق الاتحاد البالغ تجاه إعلان إيران رفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3,67%، ما يعني تجاوز الحد المسموح به ضمن الاتفاق.. حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية. 
كما أوضحت أن بروكسل تولي أهمية قصوى لاستمرار إيران في احترام التزاماتها، فهناك مواد ضمن الاتفاق، تنص على اتخاذ تدابير في حال وجود مخالفة، كما توجد آلية لحل النزاعات، على حد قولها.
وكررت مطالبة الاتحاد لإيران بالتوقف الفوري عن أي إجراءات من شأنها تصعيد الموقف.
وأشارت كوسيانيتش إلى أن الاتحاد يتابع مشاوراته مع الأطراف المتبقية في الاتفاق لدراسة الخطوات القادمة، مُضيفة: "أننا ننتظر رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي الجهة المخولة للحديث عن مدى احترام الأطراف لهذا الاتفاق".. مُشيرة إلى اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بعد أيام.
وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة أن اجتماعًا سُيجري بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة القادمة، دون أن تحدد تاريخًا لذلك.
كما شددت على أن وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد سيناقشون الموضوع الإيراني، يوم الاثنين المُقبل، خلال اجتماعهم الدوري في بروكسل.


اليورانيوم

تخصيب اليورانيوم

الاتحاد الأوروبى

الاتفاق النووى الإيرانى

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