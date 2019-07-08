الاتحاد الأوروبى: إعلان تركيا القيام بعملية تنقيب شرقى قبرص يثير قلقا عميقا

اكد الاتحاد الأوروبي ان إعلان تركيا اعتزامها القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا عميقا.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا الشهر الماضي إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.
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بواسطة:
طارق الغروري
تثير القلق
نسمع و نقرا كثيرا كثيرا عن قلق أوروبا و امريكا من أعمال اردوغان و انتهاكه للقانون الدولي و لم نسمع أو نقرا عن عقوبة واحدة ضد تركيا شكله ماسك عليهم ورق و اتفاقات لم تتم منها ثورات الربيع العربي و دعم الإخوان و الخلافة الإسلامية و الكثير الذي لا يجرؤ احد علي فتح ملفاته و إنزال أي عقاب علي تركيا و لكم في تعنت تركيا و شراء منظومة الصواريخ الروسية و إدماجها مع وسائل دفاع حلف الناتو و كشف أوراق الحلف الدفاعية كاملة لروسيا اكبر دليل علي ضعف أوروبا و امريكا في مواجهة تركيا و إيران و الأيام سوف تثبت التواطؤ الأوربي و الأمريكي لتمليك تركيا زمام أمور الدول الإسلامية و اعادة اردوغان خليفة للمسلمين و قيم علي ثرواتهم باسم الدين