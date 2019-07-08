الاتحاد الأوروبى: إعلان تركيا القيام بعملية تنقيب شرقى قبرص يثير قلقا عميقا

رويترز

اكد الاتحاد الأوروبي ان إعلان تركيا اعتزامها القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا عميقا.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا الشهر الماضي إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.