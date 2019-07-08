سوبر كورة
Ads
الإثنين، 08 يوليه 2019 11:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

الإمارات والهند تبحثان العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:39 م
الإمارات والهند تبحثان العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الحالية إلى الهند، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة وغيرها من المجالات المشتركة وأوجه تطوير آفاقها في شتى المجالات.

 

وتبادل الجانبان - وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم،الاثنين، وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وشددًا على أهمية مكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

 

وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية والاستراتيجية المتميزة مع الهند.

 

من جانبه، أكد شانكار حرص الهند على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الإمارات في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين.

 


الامارات

الهند

وزير الخارجية الاماراتى

عبد الله بن زايد

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس الروسى يفتتح غدا القمة العالمية للصناعة والتصنيع بالمشاركة مع الإمارات

الإثنين، 08 يوليه 2019 07:29 م

الإمارات: جائزة "اتصالات لكتاب الطفل" تستقبل طلبات المشاركة حتى نهاية أغسطس المقبل

الإثنين، 08 يوليه 2019 05:28 م

"العهد المدنس".. فيلم وثائقى جديد لـ"اليوم السابع" يكشف دعم قطر للجماعات الإرهابية بالمنطقة.. كيف وفرت الدوحة الملاذات الآمنة لهذه التنظيمات المسلحة؟.. ومن هم الوجوه الإرهابية التى تحتمى داخل الإمارة الصغيرة؟

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

تشارليز ثيرون وهيلين ميرين يعودان للجزء التاسع من Fast & Furious

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

650 مليون دولار × 5 أيام لفيلم Spider-Man Far From Home

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

مجلس الدولة: عيوب السلع تلزم حماية المستهلك بإلزام استرجاعها أو استبدالها

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

انفوجراف.. إعرف ضرايبك بترجعلك إزاى.. وخريطة توزيع الدعم فى الموازنة

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

الجزائر تفتح الطريق نحو اللقب القارى.. الصحافة الجزائرية تحتفل بتأهل "محاربو الصحراء" إلى ربع نهائى امم افريقيا.. "الخضر" يحافظ على هيبة العرب بعد خروج 3 منتخبات.. ويتفادى لعنة "الصدارة الوهمية" ضد غينيا

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

مصر تختتم برنامج الـ12 مليار دولار من قرض صندوق النقد خلال الشهر الجارى

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

المرور يغلق الأوتوستراد جزئيا 10 أيام بسبب أعمال ربط محطتى كهرباء

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فيديو معلوماتى..قبل المصيف..خطوات تجنبك حوادث انفجار إطارات السيارات

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

فى ذكرى اغتياله.. س وج.. كل ما تريد معرفته عن الكاتب الفلسطينى غسان كنفانى

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

صور.. تفاصيل رئاسة السيسى لقمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية بالنيجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة