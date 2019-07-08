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الأرصاد: ارتفاع بالحرارة يصل 3 درجات نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 39درجة

الإثنين، 08 يوليه 2019 02:22 م
الأرصاد: ارتفاع بالحرارة يصل 3 درجات نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 39درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ـت محمود راغب

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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة يبدأ من غد الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أن الارتفاع طفيف يصل 3 درجات بنهاية الأسبوع.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العظمى بالقاهرة لن تتجاوز الـ39 درجة، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة تزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار نسب الرطوبة بالقاهرة لتصل 80% فى الصباح وتصل لـ 90% بالسواحل .

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التواجد فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه وتجنب التعرض للشمس.

 

 


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