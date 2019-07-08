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الأردن وأمريكا يبحثان التعاون العسكرى

الإثنين، 08 يوليه 2019 03:22 م
الأردن وأمريكا يبحثان التعاون العسكرى الجيش الأمريكى
أ ش أ

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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات مع قائد القوات البحرية فى القيادة المركزية الأمريكية الفريق بحرى جيمس مالوى، علاقات التعاون العسكرى.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن فريحات بحث أيضًا مع مالوى - خلال زيارته الحالية للأردن - آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.


الجيش الأمريكى

الأردن

جيمس مالوى

العلاقات الأمريكية الأردنية

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