الأردن وأمريكا يبحثان التعاون العسكرى

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بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنى الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات مع قائد القوات البحرية فى القيادة المركزية الأمريكية الفريق بحرى جيمس مالوى، علاقات التعاون العسكرى.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن فريحات بحث أيضًا مع مالوى - خلال زيارته الحالية للأردن - آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.