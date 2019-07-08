الأربعاء.. فصل الكهرباء عن 6 مناطق فى مدينة الزرقا بدمياط للصيانة

دمياط ـ معتز الشربينى

أعلن قطاع كهرباء دمياط هندسة الزرقا، بأنه سوف يتم فصل الكهرباء لأعمال الصيانة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو الجارى بمدينة الزرقا .

وأشار بيان لهندسة كهرباء الزرقا، إلى أن المناطق المتأثرة هى "منطقة السوق - الحي الأسود - الجامع الكبير - شارع النهضة - منطقة فرن الحميدي - داير الناحية"، وذلك من الساعة 10 صباحاً حتي الساعة 12 ظهراً.

وأهابت شركة كهرباء الزرقا، بسكان هذه المناطق، بإتخاذ التدابير اللازمة لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي إلى طبيعته.