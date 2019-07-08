اكتشاف أطلال منزل يعود تاريخه إلى 5 آلاف سنة شمالى الصين

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اكتشف علماء صينيون أطلال منزل يرجع تاريخه إلى ما بين 5 إلى 7 آلاف سنة في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكر معهد علوم الآثار في مقاطعة شانشي - في بيان اليوم - أن أطلال المنزل تم اكتشافها أثناء أعمال تنقيب في قرية "دهقانغ" بمدينة "لويليانغ"، مشيرا إلى أن الاكتشاف يتضمن مجموعة من أطلال منزل خماسي الأضلاع محفورة نصفيا تحت الأرض، وتعود هذه الأطلال إلى حضارة "يانغشاو" من العصر الحجري الحديث، بما في ذلك قطع موقد بيضاوي الشكل وشظايا من زجاجات وفخار.

وقال خه نور الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية "إن مساحة المنزل الكبيرة، التي تصل إلى 137 مترا مربعا والموقع الخاص لموقد النار، يؤكد أن المنزل لا يخص المواطنين، ومن المرجح أن يكون مكانا لمراسم خاصة لزعماء القبائل".