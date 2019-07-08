اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة بنسبة نجاح 98.7%

كتب محمود طه حسين

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة الأجنبية الثانية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، البالغ عددها 17 ألفاً و481 ورقة، أسفرت عن نجاح 17 ألفاً و260 طالبا/ طالبة بنسبة نجاح 98.7%.

وأضاف عبدالحكم، إن 6229 طالبا/ طالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة اللغة الأجنبية الثانية، كما حصل 6212 طالبا/ طالبة (بنسبة 35.99% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 2267 طالبا/ طالبة "بنسبة 13.13% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1261 طالبا/ طالبة (بنسبة 7.31% من إجمالى العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

وأشار خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.