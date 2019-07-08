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اضبط مخالفة.. الصرف الصحى يغرق قرية سحيم فى الغربية "صور"

الإثنين، 08 يوليه 2019 04:00 ص
اضبط مخالفة.. الصرف الصحى يغرق قرية سحيم فى الغربية "صور" الصرف الصحى يغرق قرية سحيم
الغربية - محمد طارق

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سادت حالة من الغضب بين أهالي قرية سحيم التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، بسبب الانتشار الكبير لمياة الصرف الصحى، مما أدى إلى تراكمها داخل مداخل المنازل، وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال أمير يونس أحد الأهالى، إنهم تقدموا بعشرات الشكاوى إلى المسئولين دون إيجاد أى حل والوضع يسوء يوما بعد الأخر، وأصبحنا غير قادرين على الخروج من منازلنا، بالإضافة إلى الروائح الكريهة المنتشرة والحشرات التى تملئ البيوت وسط غياب تام لمجلس المدينة. 
 
وطالب أهالي القرية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بسرعة التدخل وحل المشكلة، حتى يعيش أهالى القرية حياة آدمية ويستطيع الأطفال الخروج من المنزل وإنقاذهم من تلك الكارثة التي تشكل خطورة على حياتهم. 
 
الصرف الصحي يغرق قرية سحيم في الغربية.
الصرف الصحي يغرق قرية سحيم في الغربية.

الصرف الصحي يغرق قرية سحيم في الغربية
الصرف الصحي يغرق قرية سحيم في الغربية
الصرف الصحي يغرق قريه سحيم في الغربية_1
الصرف الصحي يغرق قريه سحيم في الغربية

 


الصرف الصحي

السنطة

قرى السنطة

محافظ الغربية

هيئة الصرف

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