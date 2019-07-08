اضبط مخالفة.. الصرف الصحى يغرق قرية سحيم فى الغربية "صور"

وقال أمير يونس أحد الأهالى، إنهم تقدموا بعشرات الشكاوى إلى المسئولين دون إيجاد أى حل والوضع يسوء يوما بعد الأخر، وأصبحنا غير قادرين على الخروج من منازلنا، بالإضافة إلى الروائح الكريهة المنتشرة والحشرات التى تملئ البيوت وسط غياب تام لمجلس المدينة.

وطالب أهالي القرية اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بسرعة التدخل وحل المشكلة، حتى يعيش أهالى القرية حياة آدمية ويستطيع الأطفال الخروج من المنزل وإنقاذهم من تلك الكارثة التي تشكل خطورة على حياتهم.