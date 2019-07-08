ارتفاع صادرات ألمانيا في مايو

(رويترز)

انتعشت الصادرات الألمانية بوتيرة أقوى من المتوقع في مايو، لكنها فشلت في أن تحقق التعافي الكامل من انخفاض سجلته في الشهر السابق في الوقت الذي يعترى فيه الضعف أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب نزاعات التجارة ومغادرة بريطانيا المتوقعة للاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الاثنين أن الصادرات زادت 1.1% على أساس شهري في مايو، متجاوزة الزيادة المتوقعة البالغة 0.5% في استطلاع أجرته رويترز، ونزلت الصادرات في أبريل 3.4%.

وانخفضت الواردات 0.5% على أساس شهري في مايو.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات ارتفاع الناتج الصناعي 0.3% على أساس شهري متجاوزا التوقعات بزيادة نسبتها 0.4%.