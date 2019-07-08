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إغلاق 5 منشآت صناعية غذائية بالشرقية بسبب مخالفات التنصينع

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:58 م
إغلاق 5 منشآت صناعية غذائية بالشرقية بسبب مخالفات التنصينع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرار بالغلق الإدارى لـ 5 منشآت صناعية وتجارية بمركزى الزقازيق - فاقوس، لوجود مخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة ولإدارتها بدون ترخيص.

كان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قد قام بعرض مذكرة على المحافظ لإستصدار قرارغلق إدارى لـ ٥ منشأت صناعية وتجارية مابين "مصنع للمخللات – مصنع لمنتجات الألبان" بمركزى الزقازيق وفاقوس لوجود مخالفات تمثل خطر داهم على الصحة العامة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لأحكام القانون المنظمة فى هذا الشأن .

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشأت الصناعية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من ضمان المنتجات المعروضة وتوافر كافة الإشتراطات الصحية والبيئية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين .

 

 


الشرقية

محافظ الشرقية

غلق منشات صناعية وتجارية

وكيل صحة الشرقية

غلق مصنع مخللات

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