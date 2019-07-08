إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد "الحصبة" خلال الربع الأخير من العام الجارى

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الربع الأخير من العام الجارى، موضحة أنه سيتم تطعيم كافة الأطفال من عمر 9 أشهر حتى 6 سنوات فى جميع المحافظات، مشيرة إلى أن أبناء المحافظات الحدودية سيتم تطعيمهم من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على خفض أعداد المصابين والحفاظ على صحة الأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، فى بيان أن الحملة ستطعم الأطفال المصريين وغير المصريين من "ضيوف مصر"، لافتة لوجود خطة كاملة لدى الوزارة للقضاء على الحصبة والحصبة الألمانية بحلول عام 2020.

وتتضمن الخطة رفع كفاءة نظام التطعيمات الروتينية، ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الاجبارية بجرعتين من الطعم الثلاثى الفيروسى ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف يتلاقها الطفل مرتين، عند اتمامه العام الأول وعند بلوغه 18 شهرا.

ويجرى حاليًا العمل على ميكنة جميع التطعيمات الروتينية على مستوى الوحدات الصحية، حيث تم ميكنة منظومة التطعيمات فى 13 محافظة وجارى استكمال الباقي.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن الوزارة ممثلة فى ادارة قطاع الطب الوقائى تقوم بتنفيذ حملات قومية بجميع المحافظات للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لرفع الحالة المناعية للأطفال المصريين والوافدين، أقل من 5 سنوات، لافتا أن الحملة القومية التى اطلقتها الوزارة فى فبراير الماضى استهدفت تطعيم 16,6 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين، واضاف انه تم إدراج طعم شلل الأطفال المعطل سولك بجدول التطعيمات الروتينية خلال شهر يوليو الجارى، بناءا على الآلية المتبعة من وزارة الصحة فى ادراج الطعوم، طبقًا لدراسة مدى عبء المرض ومعدلات انتشاره ومدى فعالية الإجراءات الوقائية له.

وأضاف عيد، أن هناك خطة للقضاء على البلهارسيا نهائيا بمصر بحلول عام 2021، حيث تم خفض معدل انتشار المرض لتبلغ نسبة الاصابة به حوالى 0,2%، كما تم إعلان مصر خالية من "الفيلاريا" عام 2018، بالاضافة إلى عدم وجود حالات إصابات "ملاريا" منذ عام 2014 حيث تم القضاء عليها باتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة، لافتا إلى أن جميع الحالات الوافدة من الخارج يتم التعامل معها بالشكل الصحى السليم وتحويلها إلى مستشفيات الحميات لتلقى العلاج اللازم بالمجان.