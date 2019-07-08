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أهالى بنى مزار يطالبون بتحديد تعريفة لـ"التوك توك" بسبب جشع السائقين

الإثنين، 08 يوليه 2019 01:00 ص
أهالى بنى مزار يطالبون بتحديد تعريفة لـ"التوك توك" بسبب جشع السائقين توك توك - أرشيفية
فريق المحافظات

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اشتكى العديد من أهالى مركز بنى مزار شمال المنيا من رفع سائقى التوك توك التسعيرة لما يقارب الضعف، عقب الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود يوم الجمعة الماضي.

وقال محمد حسن، أحد أبناء مدينة بنى مزار، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى تعريفة التوك توك بجميع أنحاء المدينة والمركز، الأمر الذى وصفوه بالجنونى فى ظل عدم إعلان الوحدة المحلية وإدارة مرور المركز لتعريفة مخصصة.

وأضاف حسن لـ"اليوم السابع" أن الأغلبية العظمى من سائقى السيارات رفعوا الأجرة 100%، ووصلت الأجرة من طريق البحر إلى المستشفى العام 15 جنيها، ومن موقف صندفا للمحكمة 10 جنيهات، رغم أن المدينة صغيرة ولا تستحق هذه الأسعار الكبيرة.

فيما ناشد أحمد مسعد، مدرس لغة عربية، بضرورة اتخاذ قرارات فورية، وتنفيذ حملات مكبرة من إدارة المرور وإدارة المواقف، والإسراع فى إعلان تعريفة محددة أسوة بما تم فى مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

وأكد مسعد أن مدينة بنى مزار يجب ألا تزيد تسعيرة التوك توك بها عن 5 جنيهات على أى حال، إذ كانوا يدفعونها فى الفترات الماضية قبل رفع أسعار الوقود، ولكن التعريفة الأحق فى الوقت الحالى هى 5 جنيهات على أقصى تقدير.

 


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الوقود

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