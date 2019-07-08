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أسامة العبد: إذا كان النيل يمر ببعض الدول فالأزهر ينبض فى العالم كافة

الإثنين، 08 يوليه 2019 12:23 م
أسامة العبد: إذا كان النيل يمر ببعض الدول فالأزهر ينبض فى العالم كافة المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى
كتب لؤى على تصوير أشرف فوزى

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قال الدكتور أسامة العبد، رئيس رابطة اتحاد الجامعات الإسلامية، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مصر بلد التاريخ والحضارة والأزهر، فالعلاقات المصرية الأفريقية علاقات وطيدة وذات طابع استراتيجى متميز، فعلاقات الأزهر الشريف بأفريقيا ممتدة عبر مئات السنين والدليل على ذلك أروقة الجامع الأزهر فإذا كان النيل يمر ببعض الدول فالأزهر ينبض فى كل الدول.

 

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية، والذى تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية.

 

يعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالى، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة، من أجل تنمية وتطوير التعليم العالى فى الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.

 

يشارك فى المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلى الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (1)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (3)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (4)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (5)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (6)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (7)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (8)
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (8)

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (9)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (10)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (11)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (12)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (13)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (14)
 

 

المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (15)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (17)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (18)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (19)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (20)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (21)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (22)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (23)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (24)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (25)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (26)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (27)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (28)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (29)
 
المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالى بالقارة الأفريقية (30)
 

اتحاد الجامعات الافريقية

افريقيا

الازهر الشريف

جامعة الازهر

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