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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1320 مخالفة بكفر الشيخ

الأحد، 07 يوليه 2019 09:02 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1320 مخالفة بكفر الشيخ أسلحة نارية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 6 أسلحة نارية "طبنجة، 4 فرد خرطوش، و 2 بندقية خرطوش"، و650 جرام حشيش و130 جرام هيروين، و450 جرام بانجو، بحوزة عاطلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 22 قضية تموينية متنوعة، منها ضبط دقيق وأقماح، واستيلاء على الدعم، وعدم الإعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

 كما تم إزالة 370 حالة إشغالات، وتحرير 1320مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 دراجه بخارية، وتنفيذ 2240 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.

 

 


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