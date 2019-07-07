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رئيس "مصر لحليج الأقطان": خطة لاستعادة القطن المصرى عرشه مجددا

الأحد، 07 يوليه 2019 09:30 م
رئيس "مصر لحليج الأقطان": خطة لاستعادة القطن المصرى عرشه مجددا على عثمان رئيس شركة مصر لحليج الاقطان
كتب عبد الحليم سالم

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أكد على عثمان غالى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لحليج الأقطان المالكة لمحلج الفيوم، أن تدشين المحلج الجديد بمثابة نقل كبيرة لحليج الأقطان فى مصر ونقطة تحول لاستعادة القطن المصرى عرشه مجددا.

وقال عثمان لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاح محلج الفيوم اليوم بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إن أهم ميزات المحلج الجديد هو خلو القطن من الشوائب ونظافته التامة، علاوة على أن المحلج الذى تكلف نحو 250 مليون جنيه صديق للبيئة.

وأضاف أنه تم تدشين المرحلة الأولى وخلال الأسبوع الجارى، سيتم تدشين المرحلة الثانية من المحلج، ثم إنشاء معصرة لزيت القطن فى المحلج نفسه.

وحول الطاقة الإنتاجية للمحلج قال على عثمان إنه ينتج نحو 5 أطنان كل ساعة من خلال 12 ماكنية حليج، فى حين كان ينتج المحلج القديم نحو قنطار أو قنطار ونصف فى الساعة من خلال 70 ماكينة كانت تستهلك كهرباء كبيرة.

وتوقع أن يتم الإسراع فى بناء محالج جديدة الفترة المقبلة لشركتى الوادى والدلتا فى كفر الشيخ ودمنهور، موضحا أنه سيتم دمج 25 محلجا فى 11 محلجا يمكنها حلج نحو 4 ملايين قنطار سنويا بحسب خطة الشركة القابضة.

 

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

جانب من زيارة المحلج
جانب من زيارة المحلج

 

على عثمان واحمد مصطفى
على عثمان واحمد مصطفى

 

محليج الفيوم الجديد
محليج الفيوم الجديد

 

 

 


محلج الفيوم

حليج الاقطان

على عثمان غالى

افتتاح محلج الفيوم

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