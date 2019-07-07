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جهات سيادية تبدأ التحقيق فى ملفات فساد اتحاد الكرة

الأحد، 07 يوليه 2019 12:22 ص
جهات سيادية تبدأ التحقيق فى ملفات فساد اتحاد الكرة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

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علم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن بعض الجهات الرقابية تقوم الآن  بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها اتحاد الكرة المصري، ما أدى  إلى ظهور مصر بهذا المستوى المتواضع برغم أن الدولة المصرية وفرت لهذا الاتحاد كل الإمكانيات من أجل الظهور بمظهر مشرف.
 
وأضافت المصادر أن كل ما يتعلق بهذه البطولة سيكون محل تحقيق كبير دون التغافل عما سوف يتم اكتشافه فيما حدث في أي وقت مضى، موضحا أن الدولة بذلت قصار جهدها من أجل العمل على نجاح هذه البطولة موفرة كل الإمكانيات الاحترافية من تجهيز المطارات وحتى تجهيز الملاعب والاستادات،  حتى منظومة التذاكر والاستعانة بالخبراء وتذليل كل العقبات الروتينية، كما طورت الدولة البنية التحتية للعديد من المرافق لتناسب هذا الحدث، لكن للأسف كان التراخي والإهمال والفساد هو ما حصل عليه الشعب.
 
وخسر المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه لورش فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.

اتحاد الكرة

فساد اتحاد الكرة

جهات سيادية

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

اهبلاوى

لم يحدث من قبل ان فاز منتخب مصر بكاس الامم الافريقية بدون مدرب مصر

اى مدرب مصرى كان افضل من اجيرى وكان لدينا حسام حسن او ايهاب جلال او طارق العشرى وواضح ان تغييرات اجيرى مضحكة يلعب بطارق حامد وحده فى المنتصف رغم انه هو والشناوى انقذوا منتخب مصر من هزيمة ثقيلة

عدد الردود 0

بواسطة:

د. ناجى نصبف

على الاتحاد أن يستقيل

لو يمتلك أعضاء الاتحاد الشجاعة الأدبية عليهم أن يتقدموا باستقالة جماعية لسوء اختيارهم لمدرب ليس له فكر

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