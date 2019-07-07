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تقديم شكوى ضد رئيس حكومة تونس بسبب منع النقاب

الأحد، 07 يوليه 2019 12:25 م
تقديم شكوى ضد رئيس حكومة تونس بسبب منع النقاب الحكومة التونسية
كتبت – هناء أبو العز

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أعلن المحامى التونسى وسام بن عثمان، التنسيق  بين لجنة الدفاع عن المحجبات، وجمعيتى المرأة المسلمة،  والشبان المسلمين، لتقديم شكوى ضد قرار رئاسة الحكومة  بمنع النقاب، للمحكمة الإدارية، باعتبار أن المنشور حسب رأيه يمس الحريات.
 
 وذكر موقع ميديا بلوس التونسى، أن رئيس حزب الزيتونة عادل  العلمى، استنكر قرار منع النقاب فى المؤسسات والمنشآت  العمومية، معتبرًا أن التريث فى هذه المسألة كان ضرورى لضمان عدم المساس بالحرية الشخصية.
 
 ورد رئيس الحزب، عن أن سبب القرار قد يكون لدواعى أمنية، قائلًا: أن من يخطط لعمل ارهابى لا يتنكر فى نقاب حتى لايجذب إليه الانتباه.
 

تونس

منع النقاب فى تونس

محكمة تونس

مكافحة الارهاب

مخططات ارهابية

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