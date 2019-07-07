تايمز: وزير الداخلية البريطانى يعلن تأييده لبوريس جونسون رئيسا للوزراء

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "صنداى تايمز" إن وزير الداخلية ساجد جافيد أعلن عن تأييده اليوم لبوريس جونسون فى المنافسة على زعامة حزب المحافظين، ورئاسة وزراء بريطانيا، فى حين أن أعداءه كثفوا الجهود لعرقلته.

وأصبح وزير الداخلية البريطانى، أبرز أعضاء الحكومة الذين أعلنوا تأييدهم لجونسون، وقال إنه "فى وضع أفضل" من جيريمى هانت" لتقديم ما يتعين علينا القيام به فى هذا الوقت الحرج".

وارجحت الصحيفة أن جافيد وضع عينه على منصب المستشار المالى فى حكومة جونسون، حيث أعلن أنه ستكون هناك ميزانية طارئة لدعم الاقتصاد فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة.

وفى خطاب يلقيه يوم الثلاثاء المقبل، سيقول جافيد: "الثقة فى ديمقراطيتنا ستكون على المحك إذا لم نجعل يوم 31 أكتوبر موعدًا نهائيًا" للخروج بصفقة أو لا صفقة". لإعداد ذلك، نحن متفقون على الحاجة إلى الاستعدادات العاجلة بدون صفقة، بما فى ذلك الميزانية".