الكويت: 20% عجزا فى المخزون الاستراتيجى للمياه

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كشف تقرير خطة التنمية السنوية الكويتية لعام 2018 /‏2019 أن نسبة العجز بين الاحتياطى الاستراتيجى للمياه الحالى والمستهدف بلغ 20%.

وأوضح التقرير أن الاحتياطى الاستراتيجى الحالى للمياه بلغ 3.82 مليار جالون امبراطورى، فى حين أن إجمالى المستهدف يبلغ 4.756 مليار جالون امبراطورى.

كما أشار التقرير إلى وجود عجز يصل إلى 9% بين القدرة الإنتاجية المركبة من الكهرباء، والتي تبلغ 18.793 ألف ميجاوات، والمستهدف الذي يبلغ 20.629 ألف ميجاوات، في حين بلغ العجز بين إجمالي القدرة الإنتاجية لمحطات تقطير المياه 8%، بواقع 624 مليون جالون، بينما المستهدف 678 مليون جالون.