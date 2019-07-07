السفير البريطانى فى واشنطن يصف ترامب بـ"غير الكفء"

واشنطن /أ ش أ/

وصف السفير البريطانى لدى الولايات المتحدة كيم داروش، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بـ"غير الكفء" و"غير المؤهل".

جاء ذلك فى مذكرات أرسلها داروش إلى وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية، وتم تسريبها لصحيفة (ذا دايلى ميل) البريطانية.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم /الأحد/ عن تقارير إشارتها إلى أن السفير البريطانى كتب فى مذكرة أرسلها إلى سياسيين بارزين فى بريطانيا "نحن لا نعتقد حقا أن هذه الإدارة سوف تصبح أكثر طبيعية وأقل اختلالا من الناحية الوظيفية وأقل مزاجية وأقل تصدعا وأقل سوءا من الناحية الدبلوماسية.

كما أفادت التقارير بأن داروش حذر مسئولى بلاده من أن الحياة المهنية للرئيس الأمريكى قد تنتهى فى خزي.

وأوضحت (ذا هيل) أن المذكرات التى تم تسريبها حديثا تعود إلى عام 2017، فيما أكد مصدر مسئول بالحكومة البريطانية لمصادر إعلامية أن هذه المذكرات "حقيقية".

يذكر أنه تم نشر تلك التقارير بعد أسابيع من قيام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بزيارته الرسمية الثانية لبريطانيا.