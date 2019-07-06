76ر84 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأفريقيا خلال 5 أشهر

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين وأفريقيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى بلغ 76ر84 مليار دولار، بزيادة 3% على أساس سنوي.
76ر84 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأفريقيا خلال 5 أشهرالسبت، 06 يوليه 2019 07:01 م
ناقلة بضائع_أرشيفية
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وذكرت إدارة الجمارك الصينية - فى بيان اليوم السبت - أن الصادرات الصينية إلى أفريقيا زادت بنسبة 3ر6% على أساس سنوى لتصل إلى 57ر43 مليار دولار خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مايو، بينما انخفضت الواردات من أفريقيا بنسبة 3ر0% لتصل إلى 19ر41 مليار دولار، بفائض بلغ 38ر2 مليار دولار.
وأضافت الإدارة أن التجارة الصينية - الأفريقية نمت خلال شهر مايو بنسبة 7ر1% لتصل إلى 67ر18 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الصينية 28ر10 مليار دولار والواردات 39ر8 مليار دولار، بفائض لصالح الصين قيمته 89ر1 مليار دولار.
وكان حجم التجارة الصينية - الأفريقية المسجل العام الماضى قد بلغ 2ر204 مليار دولار بزيادة 20% على أساس سنوي، فيما تعد الصين أكبر شريك تجارى لأفريقيا لمدة 10 سنوات متتالية.
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