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5 وسائل لتقديم شكوتك لقطاع حقوق الإنسان بالداخلية.. تعرف عليها

السبت، 06 يوليه 2019 11:46 م
5 وسائل لتقديم شكوتك لقطاع حقوق الإنسان بالداخلية.. تعرف عليها وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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نظمت الأجهزة الأمنية، منظومة كاملة لتلقى الشكاوى بقطاع حقوق الإنسان، حيث يتلقى القطاع الشكاوى على مدار 24 ساعة عبر عدة وسائل هى:

1- فاكس رقم 0224060725.

2- أرقام تليفونات "011269772222 – 011269773333 – 011269774444".

3- الشكاوى الواردة بالبريد الإلكتروني الخاص بالقطاع

E.humanrightssector@moi.gov.eg.

4- البريد والبرقيات والتلغرافية.

5- مكتب خدمة وتلقي شكاوى المواطنين بديوان عام الوزارة .

قسم خاص لتلقي شكاوى جرائم العنف ضد المرأة والطفل على البريد الإلكتروني  E.sgpartement@moi.gov.eg


قطاع حقوق الانسان

تلقى الشكاوى

ارقام الاغاثة

حقوق الانسان

شكاوى

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