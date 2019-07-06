5 وسائل لتقديم شكوتك لقطاع حقوق الإنسان بالداخلية.. تعرف عليها

نظمت الأجهزة الأمنية، منظومة كاملة لتلقى الشكاوى بقطاع حقوق الإنسان، حيث يتلقى القطاع الشكاوى على مدار 24 ساعة عبر عدة وسائل هى:
1- فاكس رقم 0224060725.
2- أرقام تليفونات "011269772222 – 011269773333 – 011269774444".
3- الشكاوى الواردة بالبريد الإلكتروني الخاص بالقطاع
E.humanrightssector@moi.gov.eg.
4- البريد والبرقيات والتلغرافية.
5- مكتب خدمة وتلقي شكاوى المواطنين بديوان عام الوزارة .
قسم خاص لتلقي شكاوى جرائم العنف ضد المرأة والطفل على البريد الإلكتروني E.sgpartement@moi.gov.eg
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