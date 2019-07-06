وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد فى الأنبار بالعراق

أفاد مصدر أمنى عراقى بمحافظة الأنبار، اليوم السبت، بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد فى المحافظة.
وأضاف أن نحو 100 عجلة عسكرية وصلت القاعدة، وأن هذه التعزيزات لأغراض التدريب ودعم المناطق الصحراوية الرخوة بمحافظة ديالى.
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أفاد مصدر أمنى عراقى بمحافظة الأنبار، اليوم السبت، بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد فى المحافظة.
وأضاف أن نحو 100 عجلة عسكرية وصلت القاعدة، وأن هذه التعزيزات لأغراض التدريب ودعم المناطق الصحراوية الرخوة بمحافظة ديالى.
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