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وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد فى الأنبار بالعراق

السبت، 06 يوليه 2019 02:18 م
وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد فى الأنبار بالعراق قوات أمريكية - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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أفاد مصدر أمنى عراقى بمحافظة الأنبار، اليوم السبت، بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد فى المحافظة.

وأوضح المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن تعزيزات عسكرية أمريكية وصلت اليوم، إلى قاعدة عين الأسد فى محافظة الانبار، وأن الجنود وصلوا إلى القاعدة جوا، فيما وصلت آلياتهم العسكرية برا من خلال منفذين أحدهما طريبيل.

وأضاف أن نحو 100 عجلة عسكرية وصلت القاعدة، وأن هذه التعزيزات لأغراض التدريب ودعم المناطق الصحراوية الرخوة بمحافظة ديالى.

 

 

 


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