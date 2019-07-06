هتعرفك كام.. منظومة اشتراكات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات

"اليوم السابع" يستعرض الاشتراكات المقرر سدادها للإنتفاع بخدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة

1- العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.

2- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج سيتحملون 5% من الأجر التأمينى، أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.

3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.

4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.

5- يتحمل أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% نظير خدمات التأمين من إجمالى الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم بحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.

6 - تتحمل الخزانة العامة عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.